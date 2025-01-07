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В Ярославле пенсионерка дала отпор грабителю на кладбище

В Ярославле грабитель напал на пенсионерку на кладбище и получил отпор

В Ярославле задержали местного жителя, который напал на пенсионерку на кладбище и попытался ограбить ее. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, 4 января 36-летний ранее судимый житель Ярославля заметил на кладбище одинокую пожилую женщину. Он напал на пенсионерку, нанес ей несколько ударов по голове и попытался выхватить сумку с находящимися в ней личными вещами на сумму более 11 тысяч рублей.

Потерпевшая сумела оказать сопротивление и закричала. Грабитель сбежал с места преступления. Его удалось задержать спустя несколько часов. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, решением суда подозреваемый заключен под стражу.

До этого сообщалось, что неоднократно судимый житель Томской области ограбил почтальона, которая разносила пенсии пожилым людям. Злоумышленник набросился на сотрудницу почты в подъезде многоэтажки, вырвал у нее из рук сумку, в которой было 600 тысяч рублей, и скрылся.

Ранее в Оренбурге лжеследователь украл у пенсионерки все накопления.

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