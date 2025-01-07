Йеменских заключенных из тюрьмы Гуантанамо отправили в Оман

Соединенные Штаты отправили в Оман 11 йеменских заключенных, содержавшихся в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщает британская газета Guardian.

По имеющимся сведениям, ни один из переправленных в Оман заключенных не был привлечен к уголовной ответственности или судим за 20 лет пребывания в тюрьме. Власти США еще несколько лет назад посчитали возможным их освобождение, но оно не состоялось из-за непрекращающейся гражданской войны в Йемене.

Издание отмечает, что в последние недели наблюдается целая череда переводов из Гуантанамо, поскольку администрация Джо Байдена Байдена стремится до прихода к власти избранного президента Дональда Трампа сократить численность содержащихся в тюрьме заключенных. Поэтому сейчас в Гуантанамо осталось всего 15 заключенных, что является наименьшим количеством за 22-летнюю историю тюрьмы.

Всего через Гуантанамо прошло 780 человек.

В феврале 2023 года Пентагон объявил о репатриации двоих заключенных тюрьмы в Гуантанамо в Пакистан.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности в терроризме и ведении войны на стороне противника. Она находится на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба), в 30 км от одноименного города.

Ранее Белый дом призвали «заполнить тюрьмы российскими шпионами».