Похищенный в Грузии россиянин найден мертвым

Российского туриста, которого похитили в Грузии, нашли убитым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, тело Виктора Соловьева обнаружили в реке недалеко от места преступления. Подозреваемые, два местных жителя 38 и 32 лет, задержаны. За убийство, разбой и незаконное хранение оружия по законам Грузии им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Информацию о том, что тело россиянина нашли, подтвердили в МВД Грузии. Отмечалось, что нападение на семейную пару было совершено в ночь на 5 января. Соловьев вместе с женой ехали на машине. На дороге, связывающей горнолыжный курорт Местия с городом Зугдиди, их остановили и ограбили. Местные СМИ сообщали, что мужчину увезли в неизвестном направлении, а женщину отпустили.

До этого телеканал «Мтавари архи» сообщил, что неизвестные лица, предположительно, предприняли попытку сексуального насилия в отношении женщины. Злоумышленники потребовали от мужчины выйти из машины, в ходе чего началась потасовка, был открыт огонь, мужчина был ранен.

Согласно показаниям женщины, нападавшие увезли ее мужа в машине, когда он был без сознания. Сам автомобиль также был найден, в нем имеются следы крови.

Ранее в Иране нашли убитым российского дальнобойщика.