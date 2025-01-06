Глава ЛНР в преддверии Рождества посетил кафедральный собор в Ровеньках

Леонид Пасечник: в ЛНР продолжат восстанавливать и строить новые церкви

Глава ЛНР Леонид Пасечник и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в преддверии Рождества Христова посетили кафедральный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Ровеньках, сообщил глава ЛНР в своем Telegram-канале.

Также Кириенко и Пасечник пообщались с архиепископом Ровеньковским и Свердловским Аркадием, который рассказал, что здание собора удается поддерживать в нормальном состоянии благодаря усилиям верующих.

«Но кровля требует капитальной замены, поэтому своими силами с этим мы не справимся», — отметил архиепископ Аркадий.

Он добавил, что в Ровеньках отремонтировали уже практически все пострадавшие православные храмы.

Как отметил Леонид Пасечник, на территории ЛНР продолжат восстанавливать и строить новые церкви.

«Именно вера всегда объединяла православных людей, помогала нашему народу преодолеть любые трудности и пережить самые сложные времена», — заявил Пасечник.