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Глава ЛНР в преддверии Рождества посетил кафедральный собор в Ровеньках

Леонид Пасечник: в ЛНР продолжат восстанавливать и строить новые церкви
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Глава ЛНР Леонид Пасечник и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в преддверии Рождества Христова посетили кафедральный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Ровеньках, сообщил глава ЛНР в своем Telegram-канале.

Также Кириенко и Пасечник пообщались с архиепископом Ровеньковским и Свердловским Аркадием, который рассказал, что здание собора удается поддерживать в нормальном состоянии благодаря усилиям верующих.

«Но кровля требует капитальной замены, поэтому своими силами с этим мы не справимся», — отметил архиепископ Аркадий.

Он добавил, что в Ровеньках отремонтировали уже практически все пострадавшие православные храмы.

Как отметил Леонид Пасечник, на территории ЛНР продолжат восстанавливать и строить новые церкви.

«Именно вера всегда объединяла православных людей, помогала нашему народу преодолеть любые трудности и пережить самые сложные времена», — заявил Пасечник.

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