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Россияне стали чаще отдыхать в горах

Более 70 тысяч человек посетили курорт «Манжерок» в новогодние праздники
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Пресс-служба курорта «Манжерок»

В новогодние праздники всесезонный курорт «Манжерок» посетили 73 тыс. человек, сообщает пресс-служба курорта.

«Отдых в горах становится все более популярным у россиян. На курорт приезжают не только семьи, но и спортсмены и любители активного отдыха», — рассказали в пресс-службе курорта «Манжерок».

Всего на курорте доступны 5 канатных дорог, две из которых, «Ледник» и «София», открылись в декабре. Кресельная канатная дорога «Ледник» поднимает посетителей на высоту 595 метров чуть больше чем за 4 минуты, а подъемник «София», протяженность почти 2 км, поднимает гостей на высоту 1150 метров.

Также на курорте работают 2 сноупарка, а в этом сезоне открылась трасса для беговых лыж протяженность около 3 км.

Всего на курорте «Манжерок» работают 5 точек проката, в которых доступно более 3 тыс. комплектов спортивного инвентаря.

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