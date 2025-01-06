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Названы возможные причины исчезновения россиянина в Гоа

Сын пропавшего месяц назад в Гоа россиянина обвинил полицию в бездействии
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Телеграм-канал SHOT

Пропавшего месяц назад в Гоа жителя Челябинска Ивана Ровейна помогают искать атташе и генконсул России в Мумбае, при этом местная полиция бездействует. Об этом «Газете.Ru» сообщил сын россиянина Артем.

«Мой отец, Ровейн Иван, отдыхал с друзьями в Гоа и пропал 6 декабря. Все друзья его искали, но вынуждены были вернуться в Челябинск 22 декабря. 27 декабря мы с женой прилетели в Гоа продолжать поиски. Расклеиваем объявления, опрашиваем местных и общаемся с русскими в чатах. Иногда встречаем людей, кто его видел, но насколько это реальная информация, мы не знаем, так как индусы добавляют, что русские все очень похожи», — сказал Артем.

Он предположил, что отец мог уйти без предупреждения из-за личных проблем и под воздействием алкоголя. При этом Артем отметил, что пропажи людей в Гоа — не редкость.

«Возможно, под действием алкоголя и давлением местной культуры он мог помешаться, плюс некоторые проблемы в обычной жизни, скорее всего. Случаи пропажи людей без повода здесь не редкость. Местная полиция бездействует, ожидая только когда он сам объявится при правонарушении или же попадании в больницу. Со мной держит связь атташе и генконсул России в Мумбае. Они помогают, обзванивая больницы и госпитали», — пояснил Артем.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что уже месяц родственники не могут найти российского туриста, пропавшего при странных обстоятельствах на Гоа.

По данным канала, 46-летний Иван Ровейн — бизнесмен из Челябинска. 1 декабря он полетел с друзьями в отпуск в Индию, но 6 декабря внезапно ушел из номера отеля, не взяв с собой свой паспорт, телефон и деньги. Больше мужчину не видели.

Друзья бизнесмена обращались в местную полицию и сами его искали, пока не истекли сроки действия виз (как и у самого пропавшего). 27 декабря на Гоа прилетел сын Ивана и продолжил его поиски. За информацию о его местонахождении пообещали вознаграждение.

Ранее турист из России стал фигурантом уголовного дела, когда плюнул в жительницу Таиланда.

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