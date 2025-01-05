На СВО погиб в 60 лет автор песен Николая Носкова и Долиной Олег Гегельский

На СВО погиб российский поэт-песенник Олег Гегельский. О смерти мужчины рассказала RT его жена Полина.

Мужчина умер в возрасте 60 лет, попав под артиллерийский обстрел во время передвижения на автомобиле в «серой» зоне. Друг поэта Руслан Осташко рассказал, что Олег Герельский уехал на фронт, не рассказав об этом знакомым и друзьям, однако он всегда был «полностью военным человеком» и считал, что «настоящая жизнь» есть только на фронте. У мужчины остался десятилетний сын.

«Ребенок очень тяжело воспринял новость о гибели отца. Сейчас мы записались к специалистам в центр психологической поддержки участников СВО и членов их семей», — рассказала Полина Гегельская.

Песни Гегельского исполняли Николай Носков, Анжелика Варум, Лариса Долина, Валерий Леонтьев и другие звезды российской эстрады. Его самой знаменитым текстом стал хит Носкова «На меньшее я не согласен». Помимо написания текстов песен, мужчина также состоял в Российском географическом обществе и занимался составлением инструктажей по выживанию.

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