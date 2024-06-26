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Умер поэт Бахыт Кенжеев

Поэт Гандлевский сообщил о смерти своего коллеги Бахыта Кенжеева

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Анастасия Петракова/РИА Новости

На 74-м году жизни умер поэт Бахыт Кенжеев. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на друга и коллегу покойного — поэта Сергея Гандлевского.

Причину смерти Кенжеева Гандлевский не уточнил.

Бахыт Кенжеев родился в 1950 году в городе Шымкенте (Казахстан), в дошкольном возрасте вместе с семьей в Москву. Впервые опубликовал стихи в 1977 году в сборнике «Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ».

В молодости посещал литературную студию, которой руководил Игорь Волгин, там познакомился с поэтами Цветковым, Сопровским и Гандлевским — этот творческий союз издавал альманах «Московское время».

В 1982 году Кенжеев эмигрировал в Канаду, где через два года выпустил свой первый поэтический сборник. В 2008 году переехал в США. Себя он называл «гражданином Российской империи, временно живущим за рубежом». Часто бывал в России.

Литератор был членом Русского ПЕН-клуба, членом жюри премии «Дебют» и международного конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Ак торна».

Ранее в Москве скончался бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов.

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