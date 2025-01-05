Умер прототип Осла из «Шрека» Перри

В калифорнийском парке Бол скончался миниатюрный ослик Перри, который был прототипом Осла из американского компьютерно-анимационного фильма «Шрек». Об этом пишет газета Palo Alto со ссылкой на погонщика осла Дженни Киратли.

«Перри, любимый миниатюрный ослик, который был неотъемлемой частью парка Бол на протяжении почти трех десятилетий и который, как известно, послужил моделью для персонажа Осла в «Шреке», был подвергнут эвтаназии», — рассказала собеседник издания.

По данным газеты, Перри усыпили в четверг, 2 января, после борьбы с болезненным заболеванием копыт — ламинита, животному было 30 лет. Как рассказала Киратли, сотрудники перепробовали множество методов, чтобы облегчить боль ослика, включая несколько месяцев иглоукалывания, за которым последовала лазерная светотерапия и теплый массаж. Однако в начале текущей недели стало очевидно, что его состояние не улучшается, после чего было принято решение об эвтаназии, чтобы прекратить мучения животного.

Собеседница издания также рассказала, что Перри наиболее известен тем, что послужил источником вдохновения для Осла — персонажа, озвученного актером Эдди Мерфи в «Шреке». Киратли сказала, что один из аниматоров Шрека жил недалеко от парка Бол, и супруга аниматора направила его на пастбище для ослов. Он позже привез команду коллег в парк, чтобы провести несколько часов с Перри.

Ранее Эдди Мерфи заявил, что «Шрек 5» выпустят в 2025 году.