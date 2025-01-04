В Грозном двухлетний ребенок отравился ацетоном

В Чечне устанавливаются обстоятельства отравления двухлетнего ребенка, девочка выпила ацетон, найденный дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Кавказ».

Инцидент произошел 2 января, двухлетнюю девочку доставили в одну из детских больниц с химическим отравлением. По предварительной информации, ребенок нашел дома ацетон и случайно отпил из бутылки.

Подробности о состоянии маленькой пациентки неизвестны, в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в селе Богуславка Приморского края девочка выпила уксусную эссенцию, разведенную с водой, которая использовалась для уборки жилого помещения. Опасная жидкость, которую девочка выпила, была в пластиковой бутылке с этикеткой из-под детской воды. Ребенок был госпитализирован, угрозы жизни нет.

Ранее в Нижегородской области годовалый ребенок отравился растворителем.