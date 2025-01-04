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Въехавший в толпу в Новом Орлеане и взорвавший Tesla у отеля Трампа служили на одной военной базе

Guardian: Ливельсбергер служил вместе с въехавшим в толпу в Новом Орлеане
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Ronda Churchill/Reuters

Подорвавший Tesla у башни избранного президента США Дональда Трампа отставной военный Мэтью Ливельсбергер служил на одной базе с Шамсуд-Дином Джаббаром, въехавшим в толпу в Новом Орлеане, пишет Guardian.

По данным следствия, Ливельсбергер и Джаббар служили на базе Fort Liberty в Северной Каролине, но не были знакомы. Кроме того, Джаббар и Ливельсбергер в 2009 году были в Афганистане, но у следствия нет достоверных данных о том, что они там встречались.

Отмечается, что оба злоумышленника арендовали пикапы через сайт компании Turo.

По данным Associated Press, 37-летний Ливельсберг страдал от депрессии и ПТСР, чему в значительной мере способствовало участие в миссии в Афганистане. Также мужчина неоднократно получал черепно-мозговые травмы.

Кроме того, ФБР установило, что подозреваемый в подрыве Cybertruck не испытывал неприязни к Трампу.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck у башни Трампа служил на Украине.

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