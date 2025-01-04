Ревнивый муж напал на гинеколога, осматривавшего его жену

В Сковородинском районе Амурской области местный житель напал на врача-гинеколога, заявив, что медик оскорбил его жену во время осмотра. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

По данным следствия, россиянин пришел в поликлинику и напал на врача-гинеколога, на приеме у которого была его жена. По данным местных СМИ, он дважды ударил медика кулаком в лицо. Хулигана задержали, он заявил, что врач оскорбил его супругу во время осмотра.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Курской области пенсионерка избила школьницу в очереди к врачу. 17-летняя пострадавшая записалась в больницу через «Госуслуги» и пришла на осмотр. Когда девушка хотела войти, 60-летняя пенсионерка с внуком решила, что пациентка пытается пройти без очереди. Она закрыла собой дверь кабинета, хватала школьницу за руки, прижимала к стене. В результате пострадавшая получила повреждение в виде кровоподтека на пояснице.

Ранее дело возбудили после нападения пьяного пациента на фельдшера на Алтае.