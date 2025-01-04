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Жительница Нижнего Новгорода прошла в финал «Миссис мира»

Жительница Нижнего Новгорода Секретарева прошла в финал «Миссис мира»
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elena.sekretareva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Нижнего Новгорода Елена Секретарева прошла в финал конкурса красоты «Миссис мира» для замужних женщин. Об этом сообщает ТАСС.

Конкурс будет проходить с 24 по 31 января в Лас-Вегасе (США). В нем будут принимать участие представительницы 65 стран. Секретарева будет выступать с лентой «Сибирь».

46-летняя женщина воспитывает двух дочерей в возрасте 18 и 25 лет. Большую часть жизни финалистка «Миссис мира» была сотрудницей налоговой службы, позже женщина открыла Центр Содействия Бизнесу «Советникъ» в Нижнем Новгороде.

«Я уверена, что каждая женщина должна гармонично сочетать в себе такие качества как стремление к личностному росту, амбициозность, мудрость, духовная и внешняя красота», — заявила Секретарева.

До этого победительницей конкурса «Мисс Мира 2024» стала Кристина Пышкова из Чехии.

Ранее был объявлен первый в мире конкурс красоты для созданных нейросетью девушек.

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