Уроженка Белоруссии и 10 украинок украли одежду на €700 тысяч со склада в Польше

В Польше задержали уроженок Украины и Белоруссии, которые воровали одежду со склада, где работали. Об этом сообщает полиция Польши.

По данным ведомства, подозреваемыми в крупном мошенничестве оказались 10 гражданок Украины и одна гражданка Белоруссии в возрасте от 20 до 29 лет. Все они работали на складе одной из швейных компаний в районе Згежа. В прошлом месяце девушек задержали за кражи, которые они совершали с января по декабрь 2024 года путем внесения в IT-систему ложных сведений о возврате купленных товаров. Таким образом они причинили своему работодателю ущерб на сумму около €700 тыс. (почти 80 млн рублей).

Как уточняется, подозреваемые заказывали товары, а затем вводили в систему информацию об их возврате. Однако в действительности они оставляли вещи себе, а деньги от возвратов поступали на их банковские счета. Часть украденных товаров девушки впоследствии продавали. За это им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас они находятся под полицейским надзором.

Ранее блогерша похвасталась в соцсетях вещами, которые украла в магазине, и была арестована.