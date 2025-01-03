Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уроженка Белоруссии и 10 украинок украли одежду на €700 тысяч со склада в Польше

В Польше задержали 10 украинок и белоруску, которые воровали одежду со склада
close
Global Look Press

В Польше задержали уроженок Украины и Белоруссии, которые воровали одежду со склада, где работали. Об этом сообщает полиция Польши.

По данным ведомства, подозреваемыми в крупном мошенничестве оказались 10 гражданок Украины и одна гражданка Белоруссии в возрасте от 20 до 29 лет. Все они работали на складе одной из швейных компаний в районе Згежа. В прошлом месяце девушек задержали за кражи, которые они совершали с января по декабрь 2024 года путем внесения в IT-систему ложных сведений о возврате купленных товаров. Таким образом они причинили своему работодателю ущерб на сумму около €700 тыс. (почти 80 млн рублей).

Как уточняется, подозреваемые заказывали товары, а затем вводили в систему информацию об их возврате. Однако в действительности они оставляли вещи себе, а деньги от возвратов поступали на их банковские счета. Часть украденных товаров девушки впоследствии продавали. За это им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас они находятся под полицейским надзором.

Ранее блогерша похвасталась в соцсетях вещами, которые украла в магазине, и была арестована.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами