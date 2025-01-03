Токаев назвал парад в Астане центральным событием празднования юбилея победы в ВОВ

Чествование 80-летия Великой Победы в ВОВ займет видное место в государственной повестке Казахстана в 2025 году, заявил в интервью газете «Ana tili» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что жители Казахстана внесли значительную лепту в разгром нацизма.

«Наши отцы и деды героически воевали на всех фронтах, Казахстан к тому же стал надежным тылом, сыграл важную роль в снабжении армии вооружением, промышленными товарами и продовольствием», — сказал он.

Токаев отметил, что обнародованные на заседании Национального курултая в Атырау инициативы уже начали воплощаться.

«Трем степеням ордена «Айбын» присвоены имена наших героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. 604-я авиационная база Сил воздушной обороны Казахстана стала носить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Обязательно вспомним подвиги Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой», — сказал он.

Президент Казахстана добавил, что центральным событием празднования 80-летия Победы в ВОВ станет военный парад в Астане.

«Будем чествовать ветеранов и тружеников тыла, ни один из них не останется без внимания. Будут организованы концерты и выставки, сняты документальные фильмы и телепрограммы, изданы исторические книги и фотоальбомы. В календарь торжеств войдут и события, приуроченные к предстоящему 115-летию Бауыржана Момышулы, 110-летию Малика Габдуллина и 100-летию Алии Молдагуловой», — отметил он.

Токаев подчеркнул, что в Казахстане нет ни одной семьи, которой не коснулись бы трагические события Великой Отечественной войны. Он добавил, что все люди должны помнить имена павших и чтить героев.