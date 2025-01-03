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«Застрелил за доли секунды»: знакомый рассказал об убитом бизнесмене из Канаша

Знакомый застреленного Дедом Морозом бизнесмена назвал сомнительной версию о мести

Чувашский бизнесмен Юрий Суракин, застреленный в собственном магазине человеком в костюме Деда Мороза, ранее работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом «Газете.Ru» рассказал знакомый погибшего Евгений.

Однако, по словам мужчины, Суракин не был связан с уголовными делами, поэтому версия о мести со стороны стрелка «видится сомнительной».

«Я работал в ЦТО ООО «Гранд», которое обслуживало кассовые аппараты Суракина Юрия. Мы не были особо близки, просто знакомые. Я запомнил его жизнерадостным человеком с грустинкой в глазах, заметной, кстати, и на всех его фото. Про его семью я почти ничего не знаю, знаком лишь с его сыном Женей, который ему помогал по работе. Ранее Юрий работал в ОБЭП, а не в уголовке, поэтому версия о мести со стороны посаженного им преступника видится мне сомнительной», — сообщил он.

По словам мужчины, о стрелке до сих пор ничего точно не известно.

«Об убийце ничего пока не известно, кроме того, что он мастерски обращается с ружьем. На видео момента убийства видно, что он застрелил несчастного Юрия в голову буквально за доли секунды. Очень жаль погибшего», — заключил Евгений.

2 января в городе Канаш мужчина в костюме Деда Мороза застрелил владельца магазина — предпринимателя Юрия Суракина. Нападавший, одетый в костюм, белые валенки и очки, вошел в магазин с двуствольным ружьем. После короткого разговора и совместного селфи мужчина открыл огонь и убил предпринимателя.

По данным Mash, убитый ранее работал в правоохранительных органах и отправил подозреваемого в тюрьму. Освободившись, тот решил отомстить. В то же время Baza сообщает, что стрелок все еще не пойман, а его личность не установлена.

Ранее в Черногории мужчина застрелил семь посетителей кафе и сбежал.

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