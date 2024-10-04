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Школьник может остаться инвалидом из-за учителя, заставившего его сделать 1000 приседаний

OC: в Китае школьник сделал 1000 приседаний по приказу учителя и оказался в больнице

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Shutterstock

Школьник из Китая может остаться инвалидом по вине учителя, заставившего его сделать 1000 приседаний, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, подросток проходил недельный курс военной подготовки в летнем лагере, где с ним и другими детьми занимались учителя. Родители школьника заметили, что после окончания программы их сын выглядел подавленным, а его нога еле двигалась. Мать с отцом вспоминают, что сын с трудом мог сесть на стул.

Позже подросток рассказал, что перед церемонией выпуска один из учителей приказал ему сделать 1000 приседаний в качестве наказания за разговоры с другими детьми. После 200 повторений школьник потерял сознание от сильной боли, но учитель не оказал ему никакой помощи, оставив лежать на полу.

После возвращения домой и жалоб на сильную боль в ногах китайцу был поставлен диагноз «простое растяжение мышц». Однако спустя несколько дней, когда его состояние не улучшилось, медики диагностировали у него рабдомиолиз — опасное для жизни состояние, вызванное чрезмерным физическим напряжением.

После 13 дней лечения в больнице подросток был выписан, однако его здоровье так и не восстановилось. В настоящее время он испытывает сложности с физической активностью, и его здоровье продолжает вызывать опасения у родителей и докторов.

Семья пострадавшего обратилась к организаторам лагеря с жалобой на применение физического насилия к их сыну. Сообщается, что между сторонами было достигнуто соглашение.

Ранее в Китае школьник нанес однокласснице 200 ударов швейной иглой.

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