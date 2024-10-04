Школьник может остаться инвалидом из-за учителя, заставившего его сделать 1000 приседаний

Школьник из Китая может остаться инвалидом по вине учителя, заставившего его сделать 1000 приседаний, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, подросток проходил недельный курс военной подготовки в летнем лагере, где с ним и другими детьми занимались учителя. Родители школьника заметили, что после окончания программы их сын выглядел подавленным, а его нога еле двигалась. Мать с отцом вспоминают, что сын с трудом мог сесть на стул.

Позже подросток рассказал, что перед церемонией выпуска один из учителей приказал ему сделать 1000 приседаний в качестве наказания за разговоры с другими детьми. После 200 повторений школьник потерял сознание от сильной боли, но учитель не оказал ему никакой помощи, оставив лежать на полу.

После возвращения домой и жалоб на сильную боль в ногах китайцу был поставлен диагноз «простое растяжение мышц». Однако спустя несколько дней, когда его состояние не улучшилось, медики диагностировали у него рабдомиолиз — опасное для жизни состояние, вызванное чрезмерным физическим напряжением.

После 13 дней лечения в больнице подросток был выписан, однако его здоровье так и не восстановилось. В настоящее время он испытывает сложности с физической активностью, и его здоровье продолжает вызывать опасения у родителей и докторов.

Семья пострадавшего обратилась к организаторам лагеря с жалобой на применение физического насилия к их сыну. Сообщается, что между сторонами было достигнуто соглашение.

Ранее в Китае школьник нанес однокласснице 200 ударов швейной иглой.