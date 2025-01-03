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В Петербурге школьница упала с третьего этажа, когда мыла окна

В Петербурге 15-летняя девочка выпала из окна во время уборки
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Depositphotos

В Санкт-Петербуге девочка выпала из окна, занимаясь посленовогодней уборкой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, несчастный случай произошел днем 2 января с 15-летней школьницей, живущей в Приморском районе. Девочка потеряла равновесие, когда мыла окна своей квартиры на третьем этаже. Пострадавшую нашли под окнами пятиэтажки и увезли в реанимацию с множественными переломами грудных и поясничных позвонков.

Известно, что несовершеннолетняя приехала в Петербург из Таджикистана. Девочка учится в седьмом классе, ее родители работают. До сих пор в поле зрения сотрудников полиции семья не попадала. Ведется проверка.

Ранее в Кургане пятилетняя девочка попала в больницу, выпав из окна детского сада.

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