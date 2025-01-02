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Московский пенсионер обогатил мошенников на 87 млн рублей

В Москве пожилой мужчина поверил мошенникам и лишился 87 млн рублей
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В Москве пенсионер лишился более 87 млн рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, с пожилым мужчиной связались неизвестные, которые представились сотрудниками пенсионного фонда и обманом получили код доступа из СМС к личному кабинету москвича на «Госуслугах». Затем с ним связалась «сотрудница» портала, которая сообщила, что личный кабинет россиянина взломали. В процессе беседы она предложила «защитить личные данные» мужчины с помощью заявления в ФСБ.

После этого пенсионеру позвонили уже лжесиловики, уговаривавшие его поучаствовать в операции по поимке преступников. Москвич поверил аферистам и перевел на «безопасные счета» более 80 млн рублей. Затем злоумышленники сказали мужчине, что сейчас идет якобы переактивация счетов, которая может длиться 6 месяцев, и если он «отблагодарит» лжеправоохранителей, которые занимались делом, то деньги вернутся быстрее. Так обманутый россиянин передал курьеру преступников еще 5 млн рублей.

В оговоренный день деньги не вернулись на счета мужчины, а аферисты перестали выходить на связь, стерев все переписки. Общая сумма ущерба превысила 87 млн рублей. Пенсионер обратился в полицию.

Ранее в МВД назвали самую крупную сумму, переведенную мошенникам в 2024 году.

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