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В МВД назвали самую крупную сумму, переведенную мошенникам в 2024 году

МВД сообщило, что в 2024 году мошенники получили с одного физлица 180 млн руб.
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Global Look Press

Одна из самых больших сумм, которая была переведена на счета мошенников в уходящем году физическим лицом, составила около 180 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Там отметили, что сложно обозначить самую большую сумму, поскольку «статистика по суммам ущерба для каждого потерпевшего не предусмотрена».

«Как пример, в текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 млн руб.», — сказали в МВД.

В пресс-службе уточнили, что эти средства были переведены на счета без привлечения курьеров. В МВД добавили, что на сегодняшний день мошенники тщательно координируют потерпевших, вовлекая их в реализацию движимого и недвижимого имущества, а также в оформление кредитов и займов.

До этого сообщалось, что мошенники используют новогодние подарки в виде премиум-подписок для массовой кражи аккаунтов в мессенджере Telegram.

Ранее россиян предупредили о активизации телефонных мошенников перед Новым годом.

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