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Аниматоры в Москве подали в суд на сотрудников бизнес-центра за невыплату гонорара

В Москве аниматоры отсудили деньги, которые им недоплатили за корпоратив
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Freepik.com

Аниматоры, работавшие на новогоднем корпоративе сотрудников крупного бизнес-центра, отсудили деньги, которые им не выплатили за несколько дней работы. Об этом сообщили РИА Новости в Перовском суде Москвы.

Отмечается, что корпоратив длился четыре дня в отеле «Рэдиссон Завидово». Менеджер компании обратился в ивент-агентство, чтобы они организовали развлечения для детей сотрудников. В отель прислали шестерых аниматоров.

У аниматоров были различные обязанности, в том числе проведение активностей и мастер-классов с детьми в возрасте от 3 до 14 лет. Однако официальный договор не был заключен. Условия оказания услуг были обговорены в переписке в мессенджере. Аниматорам заплатили аванс, а основную сумму пообещали отдать наличными после корпоратива, но в итоге они получили сумму значительно меньше обговоренной. Ответчик объяснил сокращение вознаграждения штрафом за непроведение «капустника» и отсутствие реквизита для игр.

В итоге аниматоры обратились в суд. Ответчик пытался доказать, что с детьми не занимались и им было скучно, однако суд обратил внимание, что в переписке не упоминалось о возможных штрафах, поэтому истцы о них не знали.

Истцы в свою очередь показали видео с доказательствами, подтверждающими проведение капустника и наличие реквизита, который был использован для мероприятия. Суд постановил взыскать с ответчика недоплаченную сумму, а также проценты и судебные расходы.

Ранее двух аниматоров оштрафовали за рекламу «Партии пенсионеров» в костюмах динозавров.

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