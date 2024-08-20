Двух аниматоров оштрафовали за рекламу «Партии пенсионеров» в костюмах динозавров

В Кургане суд оштрафовал двух аниматоров, которые в костюмах динозавров рекламировали политическую партию. Об этом сообщает Ura.ru.

На днях в городе прошла предвыборная акция, в которой участвовали сторонники «Партии пенсионеров». Вскоре волонтеры, вышедшие на улицу в костюмах динозавров и с табличками «Мы не динозавры, мы пенсионеры», были задержаны за нарушение закона о митингах.

Впоследствии бывший депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков был исключен из списков кандидатов в депутаты курганской думы от «Партии пенсионеров». Пока он, как уточняется, еще претендует на место в гордуме в качестве одномандатника и считает, что агитацию с нарушениями провели, чтобы снять его кандидатуру.

Тем не менее под суд попали сами аниматоры. Волонтеров обвинили в том, что костюмы динозавров скрывали их лица, что приравнивается к нарушению правил проведения одиночного пикета.

В свою очередь обвиняемые утверждали, что занимались не агитацией, а рекламой партии, и не призывали к чему-либо горожан. Они продемонстрировали, что, несмотря на специфический наряд, их лица вполне можно было разглядеть, однако попытки это доказать не увенчались успехом, и подсудимых признали виновными в нарушении КоАП. В итоге судья назначил аниматорам штраф в размере 10 тыс. рублей, известно, что адвокат осужденных собирается оспорить это решение.

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