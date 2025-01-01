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Жителям России посоветовали сделать прививку в новогодние праздники

Профессор Эрлих порекомендовал россиянам вакцинироваться в новогодние праздники
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Freepik.com

В новогодние праздники люди меньше контактируют и пик заболеваемости в это время самый низкий, поэтому вакцинация от гриппа в это время имеет смысл. Такое мнение выразил профессор кафедры факультетской терапии Института клинической медицины Пироговского университета Алексей Эрлих, сообщает ТАСС.

«Можно после Нового года, тогда люди <...> не общаются тесно между собой, меньше ходят на работу. В этот период пик заболеваний самый низкий, поэтому да, прививаться в это время тоже имеет смысл», — пояснил эксперт.

По его словам, лучшее время для вакцинации — межэпидемический период, конец лета. И именно тогда нужно прививать детей, так как с начала осени они уже близко контактируют друг с другом.

Сегодня стало известно, что в России зафиксирован характерный для зимы рост острых респираторных вирусных инфекций. При этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009, который чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям, заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее ученые выяснили происхождение неизвестного заболевания в ДР Конго.

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