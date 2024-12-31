Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В кабинете предпринимателя в Крыжополе на Украине произошел взрыв

В Крыжополе на Украине произошел взрыв, погибли три человека
close
Carlos Barria/Reuters

В поселке Крыжополь Винницкой области Украины произошел взрыв в рабочем кабинете главы одного из местных предприятий. Об этом сообщается на сайте полиции региона.

По версии правоохранителей, бывший работник предприятия вошел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв — оба мужчины погибли на месте.

Известно также, что в результате инцидента пострадали еще два человека, один из которых умер во время оказания медицинской помощи.

Причина взрыва не установлена, на месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

В ноябре железнодорожный районный суд города Симферополя приговорил местного жителя к восьми годам и шести месяцам колонии за подрыв кабинета нотариуса. В пресс-службе прокуратуры Республики Крым отметили, что подсудимый оставлял письма возле офиса нотариуса. По версии следствия, мужчина изготовил самодельную взрывчатку и оставил ее в водосточной трубе возле здания. Подсудимый привел заряд в действие дистанционно.

Ранее в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами