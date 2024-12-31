В кабинете предпринимателя в Крыжополе на Украине произошел взрыв

В Крыжополе на Украине произошел взрыв, погибли три человека

В поселке Крыжополь Винницкой области Украины произошел взрыв в рабочем кабинете главы одного из местных предприятий. Об этом сообщается на сайте полиции региона.

По версии правоохранителей, бывший работник предприятия вошел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв — оба мужчины погибли на месте.

Известно также, что в результате инцидента пострадали еще два человека, один из которых умер во время оказания медицинской помощи.

Причина взрыва не установлена, на месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

В ноябре железнодорожный районный суд города Симферополя приговорил местного жителя к восьми годам и шести месяцам колонии за подрыв кабинета нотариуса. В пресс-службе прокуратуры Республики Крым отметили, что подсудимый оставлял письма возле офиса нотариуса. По версии следствия, мужчина изготовил самодельную взрывчатку и оставил ее в водосточной трубе возле здания. Подсудимый привел заряд в действие дистанционно.

Ранее в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы.