Собутыльник несколько раз ударил мигранта ножом в голову в петербургском хостеле

78.ru: в Петербурге собутыльник несколько раз ударил мигранта ножом в голову

В Петербурге ссора собутыльников в хостеле закончилась для одного из них несколькими ножевыми ранениями головы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в хостеле «Лаки Плейс», расположенном на Рижском проспекте. Мигранты совместно распивали спиртные напитки и между ними произошел конфликт. Один из мужчин схватился за кухонный нож и нанес им несколько ударов в голову второго. После этого нападавший скрылся.

Пострадавшего позже обнаружил случайный прохожий, который вызвал медиков. В результате пострадавшего госпитализировали с резаной раной подбородка и колото-резаной раной височной области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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