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Верховный шаман РФ призвал проводить обряды для прекращения боевых действий

Верховный шаман призвал ради мира проводить обряды в день осеннего равноденствия

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол во «ВКонтакте» поздравил всех с осенним равноденствием (наступит 22 сентября, когда Солнце перейдет из Северного полушария небесной сферы в Южное) и призвал проводить обряды ради мира.

Он пожелал всем жителям страны здоровья, счастья и окончания боевых действий.

«А шаманы и языческих верований веды по своим местам силы проводите обряды. От духов местностей и от духов предков просите и призывайте счастье и здоровье и мирной жизни народам», — написал верховный шаман.

В октябре прошлого года во время визита в Москву Кара-оол Допчун-оол провел обряд в поддержку бойцов СВО. Тогда он говорил, что если на пост президента Украины придет другой человек, то «все прекратится», а для завершения конфликта нужны переговоры. По мнению шамана, ядерной войны не будет, потому что если кто-то применит ядерное оружие, то российское ядерное оружие накроет весь мир.

Ранее штурмовавший Капитолий «шаман» собрался в конгресс.

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