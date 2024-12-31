Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Великобритании произошла одна из крупнейших в истории страны краж со взломом

Guardian: в Лондоне вор украл из особняка драгоценности на сумму £10,4 млн
close
Reuters

Британские правоохранители разыскивают мужчину, который в одиночку ограбил особняк гонконгского миллиардера в Лондоне, украв изготовленные на заказ ювелирные изделия и дизайнерские вещи на сумму £10,4 млн. Об этом пишет газета The Guardian.

Инцидент произошел 7 декабря. Вооруженный злоумышленник проник через окно на втором этаже в пятиэтажный особняк на Авеню-роуд в элитном районе Сент-Джонс-Вуде и взломал сейф, совершив одну крупнейших краж в истории Великобритании. В момент преступления в доме находились люди.

Полиция сообщила, что грабитель украл сумки Hermès Crocodile Kelly стоимостью £150 тысяч, £15 тысяч наличными и изготовленные на заказ драгоценности, которые оцениваются в £10,4 млн. Среди похищенных ювелирных изделий было кольцо с бриллиантом Graff весом 10,73 карата, два кольца с бриллиантами в форме бабочек от De Beers, кольцо Hermès весом 3,03 карата, кольцо с аквамарином и ожерелье Niloticus Lumière, а также множество других драгоценностей, включая серьги с розовыми сапфирами в форме бабочек.

Судя по камерам видеонаблюдения, подозреваемый — белый мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, среднего телосложения. Один из источников, осведомленный о ходе расследования, сообщил, что оружие подозреваемого, по всей видимости, представляло собой небольшой огнемет или баллончик с ядовитым газом.

Ранее сейф с деньгами и украшениями на 1,5 млн рублей похитили из коттеджа в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами