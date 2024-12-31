В Великобритании произошла одна из крупнейших в истории страны краж со взломом

Британские правоохранители разыскивают мужчину, который в одиночку ограбил особняк гонконгского миллиардера в Лондоне, украв изготовленные на заказ ювелирные изделия и дизайнерские вещи на сумму £10,4 млн. Об этом пишет газета The Guardian.

Инцидент произошел 7 декабря. Вооруженный злоумышленник проник через окно на втором этаже в пятиэтажный особняк на Авеню-роуд в элитном районе Сент-Джонс-Вуде и взломал сейф, совершив одну крупнейших краж в истории Великобритании. В момент преступления в доме находились люди.

Полиция сообщила, что грабитель украл сумки Hermès Crocodile Kelly стоимостью £150 тысяч, £15 тысяч наличными и изготовленные на заказ драгоценности, которые оцениваются в £10,4 млн. Среди похищенных ювелирных изделий было кольцо с бриллиантом Graff весом 10,73 карата, два кольца с бриллиантами в форме бабочек от De Beers, кольцо Hermès весом 3,03 карата, кольцо с аквамарином и ожерелье Niloticus Lumière, а также множество других драгоценностей, включая серьги с розовыми сапфирами в форме бабочек.

Судя по камерам видеонаблюдения, подозреваемый — белый мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, среднего телосложения. Один из источников, осведомленный о ходе расследования, сообщил, что оружие подозреваемого, по всей видимости, представляло собой небольшой огнемет или баллончик с ядовитым газом.

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