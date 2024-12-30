В Раде указали на невыполнение обещания Зеленского

Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего от 0,1 до 0,3 ГВт вместо анонсированных президентом страны Владимиром Зеленским 1 ГВт. Об этом депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале.

«От громкого обещания построить «1 гигаватт Зеленского» в лучшем случае в результате получилось от 0,1 до 0,3 ГВт маневровой газовой генерации. То есть, громкое популистское обещание где-то на 10-30% выполнено... На самом деле, еще меньше», — говорится в публикации.

Вместо этого депутат указал на 100% выполнение плана киевской власти по «разворовыванию средств» и на 200% — по большому атомному строительству.

При этом один из депутатов из партии «Слуга народа», имя которого не называется, в интервью украинской версии журнала Forbes заявил, что план Зеленского об 1 ГВт «никто никогда не видел».

Зеленский до этого сообщал, что в стране уничтожены 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации. По словам украинского президента, за последнее время Украина лишилась около 9 ГВт мощностей. Он добавил, что у Киева есть «четкий план», как в этом году построить в стране до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы — еще 4 ГВт.

Ранее на Украине ужесточили графики отключений света.