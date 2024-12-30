Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец получил пулю в лицо за отказ делиться беляшом

В Петербурге произошла стрельба из-за беляша

Голодный петербуржец попросил у незнакомого мужчины кусочек беляша, а получив отказ, выстрелил в него из травматического пистолета. Об этом сообщается в Telegram-канале «Питер Онлайн».

Инцидент произошел на проспекте Большевиков, мужчина попросил у прохожего откусить кусочек беляша. Незнакомец отказал, тогда голодный петербуржец доставал травматический пистолет и выстрелил ему в лицо.

По данным Telegram-канала Readovka, стрелявшего задержали, им оказался 68-летний пенсионер. Пострадавшего госпитализировали, он находится в состоянии средней степени тяжести. Известно, что любитель чужих беляшей уже имел проблемы с законом и был осужден по нескольким уголовным статьям.

До этого сообщалось, что в Выборге мужчина открыл стрельбу из аэрозольного пистолета и испугал прохожих. Стрелявшего удалось задержать, им оказался 33-летний местный житель, по данным ведомства, он устроил стрельбу из хулиганских побуждений. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее таксист выстрелил в москвича, сделавшего замечание о неправильной парковке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами