Петербуржец получил пулю в лицо за отказ делиться беляшом

Голодный петербуржец попросил у незнакомого мужчины кусочек беляша, а получив отказ, выстрелил в него из травматического пистолета. Об этом сообщается в Telegram-канале «Питер Онлайн».

Инцидент произошел на проспекте Большевиков, мужчина попросил у прохожего откусить кусочек беляша. Незнакомец отказал, тогда голодный петербуржец доставал травматический пистолет и выстрелил ему в лицо.

По данным Telegram-канала Readovka, стрелявшего задержали, им оказался 68-летний пенсионер. Пострадавшего госпитализировали, он находится в состоянии средней степени тяжести. Известно, что любитель чужих беляшей уже имел проблемы с законом и был осужден по нескольким уголовным статьям.

До этого сообщалось, что в Выборге мужчина открыл стрельбу из аэрозольного пистолета и испугал прохожих. Стрелявшего удалось задержать, им оказался 33-летний местный житель, по данным ведомства, он устроил стрельбу из хулиганских побуждений. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее таксист выстрелил в москвича, сделавшего замечание о неправильной парковке.