Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Уфе ребенок скатился с горки и попал в больницу

В Башкирии девочка скатилась с горки и получила травмы
close
Shutterstock/Petr Smagin

В Уфе 10-летняя девочка каталась с горки вместе с родителями и получила травму, ребенку потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает городское управление гражданской защиты.

Инцидент произошел на несанкционированной снежной горке, во время катания травмы получила 10-летняя школьница. Пострадавшей потребовалась помощь, после осмотра она была отпущена на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Как отметили спасатели, на участке, где произошло ЧП, установлены аншлаги о запрете катания и ограждения. Девочка находилась там в сопровождении родителей.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах подросток получил открытый перелом челюсти, катаясь на коньках. Мальчика госпитализировали в отделение оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии. Сначала подростку наложили шины на верхнюю и нижнюю челюсти, а затем во время операции скрепили нижнюю челюсть титановой пластиной. Юноше предстоит долгое время питаться через трубочку.

Ранее на Ямале ребенок скатился с горки и попал под снегоуборочную машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами