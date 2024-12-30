В Уфе ребенок скатился с горки и попал в больницу

В Башкирии девочка скатилась с горки и получила травмы

В Уфе 10-летняя девочка каталась с горки вместе с родителями и получила травму, ребенку потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает городское управление гражданской защиты.

Инцидент произошел на несанкционированной снежной горке, во время катания травмы получила 10-летняя школьница. Пострадавшей потребовалась помощь, после осмотра она была отпущена на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Как отметили спасатели, на участке, где произошло ЧП, установлены аншлаги о запрете катания и ограждения. Девочка находилась там в сопровождении родителей.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах подросток получил открытый перелом челюсти, катаясь на коньках. Мальчика госпитализировали в отделение оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии. Сначала подростку наложили шины на верхнюю и нижнюю челюсти, а затем во время операции скрепили нижнюю челюсть титановой пластиной. Юноше предстоит долгое время питаться через трубочку.

Ранее на Ямале ребенок скатился с горки и попал под снегоуборочную машину.