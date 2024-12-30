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Губернатор Херсонской области принял участие в «Елке желаний»

Владимир Сальдо исполнил новогоднее желание школьницы из Геническа
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Телеграм-канал Владимир Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо исполнил желание школьницы из Геническа в рамках акции «Елка желаний», сообщил он в своем Telegram-канале.

«Мне выпала честь осуществить мечту Ани и ее брата – подарить детям игровой планшет и планшет с наушниками», — отметил Сальдо.

Он добавил, что также руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подарил велосипеду девочке по имени Николь, а председатель «Движения первых» Андрей орлов подарил электросамокат 9-летнему Ивану.

Также Сальдо отметил, что дарить подарки детям и видеть их радость – огромное счастье.

«Давайте все вместе сделаем этот год незабываемым и самым радостным для наших детей», — добавил он.

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