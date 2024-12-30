Российская студентка лишилась более 4 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

В Стерлитамаке студентка под предлогом инвестиций оформила несколько кредитов и перевела мошенникам более 4 миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 19-летняя студентка, девушка рассказала, что искала работу в сети. Через некоторое время ей позвонил мужчина и представился менеджером по подбору персонала брокерской организации. Он предложил стабильный заработок на инвестициях.

Девушка скачала приложение и перевела первые 85 тысяч рублей, оформленные в кредит. Затем она рассказала об инвестициях своему возлюбленному и подруге, пара оформила займ на 700 тысяч рублей, которые потерпевшая также перечислила аферистам.

Спустя некоторое время студентка взяла телефон отца, оформила на его имя кредиты на 3 млн рублей и также отправила деньги на указанный «брокерский» счет. Мать девушки, поняв, что ее обманули мошенники, убедила ее написать заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянке вернули 12 млн рублей, похищенных мошенниками.