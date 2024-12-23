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Украинца заподозрили в поджоге приюта для беженцев в Германии

Bild: украинец три раза поджег приют для беженцев в немецком Виннендене
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Shutterstock

В немецком городе Винненден в третий раз за неделю в убежище для беженцев произошел пожар, после чего полиция поймала подозреваемого. Об этом пишет Bild.

По данным издания, задержанным оказался 27-летний постоялец приюта родом с Украины.

Первый пожар в пустой комнате жилого дома произошел утром 15 декабря, как пояснили в полиции. Через два дня ранним утром снова сработала пожарная сигнализация, но возгорание вновь потушили.

Третий пожар произошел в субботу, 21 декабря, в 23:35 на первом этаже здания — помещения стали непригодными для проживания. Более 30 просителей убежища пришлось выселить и разместить в убежище в этом же районе. Ущерб от случившегося оценили примерно в 200 тыс. евро.

Следователи быстро заподозрили, что причиной стал поджог, отметили журналисты, и задержали подозреваемого. Сейчас с ним беседует полиция и выясняет мотивы.

Новость дополняется.

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