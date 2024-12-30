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В «Лужниках» прошел мастер-класс для любителей кататься на коньках

Анна Щербакова провела мастер-класс на катке в «Лужниках»
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Пресс-служба олимпийского комплекса «Лужники»

На катке олимпийского спорткомплекса «Лужники» прошел мастер-класс чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой, сообщает пресс-служба комплекса.

Всего в нем приняли участие 180 человек, которые быстрее всех описали в комментариях к посту Щербаковой 3 ассоциации со словом «счастье». В рамках мастер-класса фигуристка обучала участников различным упражнениям и фигурам.

Также Щербакова провела автограф-сессию и сфотографировалась с посетителями катка.

«Сегодня я поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим», — рассказала Анна Щербакова.

Также она выразила надежду, что мастер-класс оказался полезным для всех участников.

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