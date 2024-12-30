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В Ленобласти подростки снегом потушили Вечный огонь

«78.ru»: в Ленобласти задержали подростков, забросавших снегом Вечный огонь
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Depositphotos

В Кингисеппском районе Ленобласти двое школьников засыпали снегом Вечный огонь, хулиганов задержали. Об этом сообщает «78.ru».

В полицию обратился сотрудник районной администрации, который сообщил, что двое мальчиков устроили игры на мемориале и потушили снегом Вечный огонь. Правоохранители установили личности хулиганов, ими оказались двое школьников 10 и 11 лет.

Подростки признались, что действовали умышленно. Известно, что один из мальчиков учится в православной школе. Хулиганов задержали сотрудники ГАИ, после воспитательной беседы их передали родителям.

До этого сообщалось, что смоленские подростки жгли палки в Вечном огне и подкуривали от него сигареты. Инцидент произошел в сквере Памяти Героев. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением деталей и обстоятельств случившегося, причастные к совершению преступления устанавливаются.

Ранее подросток потушил Вечный огонь в Казани, бросив в него снег.

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