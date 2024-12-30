Неизвестный выстрелил в живот пенсионеру у станции метро в Петербурге

В Петербурге устанавливаются обстоятельства нападения на пожилого мужчину возле станции метро, неизвестный выстрелил ему в живот из пневматики. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел у станции метро «Проспект Большевиков», медицинская помощь потребовалась 60-летнему петербуржцу после того, как неизвестный выстрелил ему в живот из пневматики.

Пострадавшего госпитализировали, после оказания первой помощи он был отпущен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве подростка заподозрили в стрельбе по сверстнику в школе. Инцидент произошел в школе, расположенной в районе Коптево. Один из подростков выстрелил сверстнику в ногу из пневматического оружия. Мальчику вызвали скорую, однако медицинская помощь ему не потребовалась. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее на Алтае мужчина выстрелил в сожителя сестры, угрожавшего ему электропилой.