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Врач рассказал о правилах употребления алкоголя в Новый год

Иммунолог Болибок рассказал, что безопасной дозы алкоголя не существует
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Konstantin Aksenov/Shutterstock/FOTODOM

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал, что безопасной дозы алкоголя не существует.

По его словам, алкоголь при попадании в кровь повышает ее свертываемость. В то же время он обратил внимание, что мы все еще живем в условиях коронавирусной инфекции, поэтому сочетание с алкоголем будет крайне неблагоприятным. Также на новогоднем застолье едят много нездоровой и соленой еды, что тоже достаточно сильно меняет состав крови.

«Если еще добавить алкоголь, то люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, те люди, у которых изменена свертываемость крови, они могут пострадать, у них могут быть осложнения», — предупредил Болибок.

По словам специалиста, лучше от алкоголя воздержаться даже в Новый год. Но если человек все же решил выпить, то нужно помнить о сочетаемости алкоголя с препаратами, которые он возможно принимает — во многих случаях алкоголь противопоказан. Также от спиртного нужно отказаться людям с хроническими болезнями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, нарушение свертываемости крови.

Ранее психолог объяснила, зачем нам алкоголь на праздничном столе.

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