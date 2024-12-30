Британское издание назвало 12 привычек для борьбы с изменением климата и сокращения своего углеродного следа. The Guardian предлагает внедрять одну привычку раз в месяц.

Так, в январе предлагается переосмыслить свое питание. Можно начать год, сосредоточившись на том, что вы едите. Сельское хозяйство отвечает за значительную часть выбросов парниковых газов, поэтому даже небольшие изменения — например, сокращение потребления мяса в некоторые дни — могут помочь. Употребление местных сезонных продуктов поддерживает мелких фермеров и снижает углеродный след импортной продукции. Это выигрыш для всех, который окажет немедленное и положительное влияние на здоровье и финансовое положение местных фермеров.

В феврале издание предлагает заняться уходом за почвой и деревьями, но в российских реалиях это может быть невозможно, поэтому лучше перенести это на май, когда традиционно проводятся субботники. Отмечается, что здоровая почва и процветающие деревья — мощные союзники в улавливании углерода.

В марте можно устроить вечеринку с друзьями и рассказать им о полезных для климата и устойчивого развития практиках.

С наступлением тепла — в апреле — можно сократить потребление энергии. Как минимум, не стоит оставлять зарядники в сети, когда ничего от них не заряжается.

В мае можно организовать «ярмарку» среди друзей по обмену одеждой и другими вещами, которые не используются, но могут пригодиться другим.

Июнь можно посвятить «этичному банкингу». Нужно найти банки или инвестиционные фонды, которые отдают приоритет возобновляемым источникам энергии и отказу от ископаемого топлива. Этические инвестиции могут сместить отрасли в сторону устойчивости, и только в 2020 году наблюдался всплеск зеленых инвестиций.

В июле можно отправиться в отпуск без авиаперелета. Отказавшись от перелета, можно радикально сократить свое воздействие на окружающую среду.

В августе стоит написать своим депутатам об экологических проблемах вашего района. В сентябре можно попробовать отказаться от одноразовых вещей, например, пластиковых трубочек и одноразовых бритв. В октябре можно заняться пешими прогулками вместо посещения моллов.

В ноябре можно дать себе вызов и попробовать ничего не покупать, кроме продуктов и вещей первой необходимости.

В декабре можно подготовиться к осознанным новогодним праздникам. Новый год может стать временем чрезмерного потребления и расточительства. Организуйте мероприятия по сбору средств для нуждающихся. Колядки — это всегда весело и просто, пишут авторы материала. Переосмыслив праздничные традиции, вы сможете сократить отходы и подчеркнуть самое важное, говорится в заключении.

Ранее антироссийские санкции вызвали продовольственный кризис в странах Африки.