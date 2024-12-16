О некоторых итогах санкционной политики стран Запада последних лет говорили сегодня представители Панафриканского парламента, которые посетили Москву. Делегацию, которую возглавил вице-президент законодательного органа Африканского союза от Восточной Африки Гайо Ашебир (Эфиопия), сопровождал Александр Волошин, Сенатор РФ от ДНР. Речь шла, прежде всего, о минеральных удобрениях, которые являются основой решения проблемы голода в общемировом и, как его части, – в панафриканском масштабе. По мнению депутатов, нынешняя ситуация, по сути, является продолжением колониальной политики западных стран в отношении африканского континента последних столетий.

Минеральные удобрения под ударом

Уже очевидно, что санкции против российских производителей удобрений и ограничение доступа к российскому природному газу, который является основным компонентом в производстве удобрений, вызвали резкий скачок цен на удобрения в Европе. В современном сложносочиненном мире это сразу же сказалось на мировом рынке, так как производители и экспортеры удобрений начали повышать цены. Но если страны «золотого миллиарда» могут себе позволить на какое-то время смириться с такой ситуацией, то для развивающихся стран Африки, где доступ к качественным удобрениям и без того ограничен, рост цен делает удобрения практически полностью недоступными. Это ведет к сокращению производства продовольственных культур и в конечном итоге приводит к массовому голоду.

По оценкам специалистов, в настоящий момент более 100 млн человек уже голодают, и, если не будут предприняты срочные меры, эта цифра может увеличиться до 400 млн к 2026 году. «Чудовищный голод» и «тотальная бедность» уже не кажутся чем-то из категории голливудской фантастики. Это констатация факта на основе расчета последствий санкционной политики Запада в отношении России.

Российские и белорусские удобрения занимают 25% мирового рынка. После введения санкций ЕС и США около 30 млн тонн удобрений фактически исчезли с рынка, что привело к беспрецедентному росту цен. Удобрения стали недоступны для африканских фермеров, что вызвало снижение производства продовольствия. По оценкам ООН, число голодающих в мире увеличилось более чем на 10%, а в Африке достигло почти четверти населения континента. Ситуация с продовольствием на континенте и без того была непростой из-за климатических проблем и политической нестабильности, но подобное развитие событий может стать разрушительным и спровоцирует социальные волнения и дестабилизацию по всему африканскому континенту.

Члены делегации разводят руками: мало нам было «зеленой повестки», выгодной для стран коллективного Запада, так еще и развязанная ими руками Украины война с Россией вызвала крупнейший за десятилетия продовольственный кризис в Африке.

«Зеленое» оружие

Впрочем, история с климатической повесткой показательна сама по себе. На ее примере, считают парламентарии, уже несколько лет назад можно было понять, куда веет западный ветер.

Как выясняется, Парижское соглашение о климате таит в себе немало парадоксов. Действительно Африканские страны страдают от изменения климата, поскольку температура на континенте растет быстрее, чем в среднем по миру. В результате климатические и погодные угрозы становятся все более серьезными — десять самых уязвимых к климату стран мира находятся в Африке, и в них проживает 20% населения континента. Это приводит к постоянной социальной и политической нестабильности, увеличению миграции, региональным войнам и угрозе терроризма.

Но вместо устранения сложившего дисбаланса с парниковым эффектом, к возникновению которого Африка имела минимальное отношение, Парижский договор, призванный сделать это, оказался фикцией и не был реализован.

Изначально развитые страны обязались мобилизовать 100 млрд долларов США для Зеленого климатического фонда к 2020 году. Также предлагалось создать Адаптационный фонд для финансирования адаптационных проектов и запустить специальный механизм компенсации развивающимся странам убытков и ущерба, вызванных индустриализацией в развитых странах. Однако эти обещания не были выполнены. К 2024 году Зеленый климатический фонд собрал максимум 13 млрд долларов, а Адаптационный фонд за 10 лет своего существования получил лишь 1 млрд долларов.

Более того, климатическая повестка, точно грозное оружие, превратилась в оправдание новых торговых барьеров и ограничений, а также инструментом принуждения развивающихся стран к переходу на дорогостоящие «западные» низкоуглеродные технологии. Для этого развитые страны начали вводить трансграничные углеродные барьеры. Национальные возможности и ресурсы, как обычно, были проигнорированы.

Ловушка для Африки

Иначе чем ловушкой, ситуацию, в которой оказались африканские страны, назвать трудно. У них нет финансовых ресурсов для создания экономик с высокой добавленной стоимостью и полного участия в глобальных цепочках создания стоимости. Энергетические и минеральные ресурсы Африки, в основном, перерабатываются в других регионах мира, создавая добавленную стоимость за пределами континента. Африка могла бы быть конкурентоспособной на глобальном рынке благодаря дешевым минеральным ресурсам и доступной электроэнергии на основе ископаемого топлива. Однако эту конкурентоспособность подрывают развитые страны.

Уже сейчас пора бить во все колокола, считают представители Африки, поскольку Африканские страны не смогут обеспечить своих граждан продуктами питания, если ситуация не изменится. Зато европейские компании, такие как Yara и Agrofert, контролируя значительную часть мирового рынка удобрений, устанавливают выгодные для себя, естественно, более высокие цены. Интересами западных стран начали, ими же и закончили. Круг замкнулся.

Схожие оценки изложены в докладе, подготовленном Фондом Табо Мбеки. В нем подчеркиваются тяжелые последствия западных санкций, мишенью которых являются российские удобрения для продовольственной безопасности, особенно в уязвимых странах Африки. При этом подчеркивается, что такая ситуация сложилась не одномоментно. Пандемия COVID-19, изменения климата и геополитические конфликты привели к значительным сбоям в цепочках поставок удобрений. Ограничения на экспорт удобрений из России привели уже к глобальному дефициту. Это создает практически непреодолимые сложности для бедных стран, тотально зависящих от импорта удобрений для поддержания своего сельского хозяйства. Африканские фермеры не могут позволить себе удобрения по текущим рыночным ценам, что вынуждает их сокращать производство, а это ведет к еще более глубокой продовольственной зависимости региона.

Изменить ситуацию невозможно, так как стоимость обслуживания внешнего долга для наименее развитых стран за последнее десятилетие увеличилась в четыре раза. В 2024 году развивающиеся страны заплатят рекордные 400 млрд долларов США за обслуживание внешнего долга, а 47 стран рискуют оказаться в дефолте в течение следующих пяти лет, если попытаются финансировать адаптацию к изменению климата и устойчивое развитие.

Глобальная нестабильность

Голод — это не только личная трагедия, но и угроза социальной стабильности. Люди, которые сталкиваются с ним, теряют веру в социальные структуры, не способные защитить их от страданий, и начинают искать поддержку в этнических, религиозных или родственных сообществах. Это ведет к сегрегации, усиливая конфликты между различными группами.

К этим проблемам добавился еще и кризис в отношениях Израиля и Газы, который еще более актуализирует угрозу «массового голода». Конфликт привел к ограничениям на судоходство в Красном море, что затруднило поставки продовольствия и удобрений в страны Африканского Рога. Эти поставки жизненно необходимы, так как собственное производство продовольствия в регионе находится в катастрофическом состоянии из-за вооруженных конфликтов в Судане, отдельных регионах Эфиопии и усиления нестабильности в соседних странах.

По мнению парламентариев, текущая ситуация требует коллективных усилий и системного подхода для восстановления баланса на рынке удобрений. Это позволит снизить уровень голода и достичь целей устойчивого развития.