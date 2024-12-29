«Подумала, что это террористы»: очевидица — о взрыве петарды в ТЦ в Нижнем Новгороде

Взрыв петарды на фуд-корте торгового центра «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде был «безумно громким», а люди после него начали быстро собираться и бежать к выходу. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица происшествия Анастасия.

«Прогремел просто безумно, безумно громкий взрыв. Первое, что я подумала, что это террористы, потому что на петарду это никак не похоже. Было невероятно громко. Я была с малышом, ему меньше года. Слава Богу, подошел муж, прямо секунда в секунду успел. Тут же просто толпа людей, я слышу, что они куда-то собираются, бегут. Я в это время в рюкзак складывала вещи, смотрю — просто движется на меня толпа людей, к выходу все несутся. Я, конечно, схватила вещи, меня с ребенком схватил муж, и мы побежали. Кто-то пытался что-то снимать на камеру. Честно, петарда была или нет, такое ощущение, что что-то помощнее. Я, конечно, в этом не разбираюсь, но все же», — сказала она.

По словам девушки, из-за паники людей образовалась давка, а один из запасных выходов из ТЦ при этом оказался закрыт.

«Каких-то криков или воплей я не слышала. Один мужчина, когда только все начинали выбегать, крикнул, что вроде как там что-то горит. Сначала я подумала, может быть, масло взорвалось, загорелось где-то на фуд-корте и какой-то произошел хлопок, взрыв, выстрел. Но мы побежали быстро к выходам, причем один из них, как бы запасной, был перетянут лентой и закрыт. Также было безумно неудобно, что коврик мешался под ногами, была безумная давка людей, все выбегали из торгового центра, быстренько садились по машинам и уезжали оттуда. Спустя буквально минут десять как-то все успокоилось. Нас с ребенком муж посадил в машину, пошел посмотреть, спросить, нужна ли кому-то помощь, а там уже все вроде как ходят как будто бы ничего и не произошло. Ему как раз-таки охранник сказал, что вроде петарда какая-то взорвалась», — добавила она.

29 декабря Telegram-канал «Нижний №1» сообщил, что в торговом центре «Седьмое небо» подросток взорвал на фуд-корте петарду. Позднее информацию подтвердили в МЧС, отметив, что петарда взорвалась в руках ребенка. В ведомстве добавили, что у подростка повреждена кисть, он госпитализирован.

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