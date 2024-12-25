Продавец магазина фейерверков спасла посетителей торгового центра от поджога

Сотрудница магазина фейерверков предотвратила поджог в торговом центре Columbus в Москве, девушка заметила подозрительную пенсионерку и вызвала полицию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москвач».

Инцидент произошел вечером 24 декабря, сотрудница магазина пиротехники заметила в торговом зале пенсионерку. Поведение пожилой женщины показалось ей подозрительным – москвичка не выпускала из рук телефон.

Девушка услышала обрывки разговора, из которых поняла, что неизвестные уговаривают женщину купить несколько фейерверков, сложить их под елку в торговом центре и поджечь. Продавец обратилась в правоохранительные органы, 62-летнюю женщину задержали.

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