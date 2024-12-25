Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продавец магазина фейерверков спасла посетителей торгового центра от поджога

В Москве продавец магазина спасла посетителей ТЦ от поджога
close
Global Look Press

Сотрудница магазина фейерверков предотвратила поджог в торговом центре Columbus в Москве, девушка заметила подозрительную пенсионерку и вызвала полицию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москвач».

Инцидент произошел вечером 24 декабря, сотрудница магазина пиротехники заметила в торговом зале пенсионерку. Поведение пожилой женщины показалось ей подозрительным – москвичка не выпускала из рук телефон.

Девушка услышала обрывки разговора, из которых поняла, что неизвестные уговаривают женщину купить несколько фейерверков, сложить их под елку в торговом центре и поджечь. Продавец обратилась в правоохранительные органы, 62-летнюю женщину задержали.

Как аферистам удается обманывать сотни тысяч россиян под видом сотрудников силовых структур и в чем секрет их манипуляций, расскажет документальный фильм «На крючке». Проект доступен на платформе Okko.

Ранее в Волгограде неизвестные запустили салют в отделении банка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами