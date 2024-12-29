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Россиянин хотел купить станок и лишился 2 млн рублей

В Оренбурге мужчина лишился 2 млн рублей, пытаясь купить станок
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Global Look Press

Предприниматель из Оренбурга потерял два миллиона рублей, когда пытался приобрести станок в сети. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 31-летний житель Оренбурга. Мужчина сообщил о хищении у него двух миллионов рублей. Предприниматель рассказал, что нашел в сети объявление о продаже листогибочного станка за 2,1 млн рублей.

Созвонившись с продавцом, тот сообщил, что оплата за станок будет осуществляться только после предоставления фотографии о погрузке товара. Мужчина заключил договор с компанией, которая должна была доставить груз, и перевел на счет продавца два миллиона рублей, после этого мошенник перестал выходить на связь, купленный станок так и не был доставлен покупателю.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что житель Камчатки переиграл телефонных мошенников, заставив их дважды перевести ему деньги. С мужчиной связались неизвестные, которые предложили мужчине совершить поджог полицейского автомобиля и пообещали ему 200 тысяч рублей. Россиянин сделал вид, что согласился и попросил у аферистов предоплату в сумме 50 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина потратил их на алкоголь и потребовал еще 20 тысяч. Когда злоумышленники перевели второй аванс, мужчина снова закупился спиртным и перестал отвечать на звонки преступников.

Ранее вахтовик пытался заработать на инвестициях и лишился 4,5 млн рублей.

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