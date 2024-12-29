В Башкирии мужчина потерял семь млн рублей, «продлив» срок действия SIM-карты

Житель Башкирии отправил аферистам более семи миллионов рублей, большая часть из которых была взята в кредит. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам мужчина, мошенники представились работниками оператора и заявили, что абонент должен продлить договор, чтобы и дальше пользоваться SIM-картой. Под этим предлогом неизвестные смогли получить доступ к его профилю на «Госуслугах».

Позже с ним связались «сотрудники банка», в котором третьи лица якобы пытались оформить на него кредит. Чтобы они не смогли получить доступ к деньгам, житель Башкирии сам взял кредиты и отправил средства на «безопасные счета». Вскоре мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

«Заявитель лишился 800 тысяч рублей личных накоплений и более 6 миллионов рублей – кредитных средств, которые получил в различных финансовых учреждениях», – поделились в ведомстве.

Как и многие россияне, мужчина стал жертвой мошенников. В документальном фильме «На крючке», доступном на платформе Okko, авторы раскрыли секреты их манипуляций и объяснили, как их распознать.

Ранее в Нижнем Новгороде мошенники выманили у пенсионерки 9,4 млн рублей.