Пенсионерка лишилась жилья и 9,4 млн рублей из-за мошенников

В Нижнем Новгороде 63-летняя пенсионерка поверила аферистам и отправила на их счета более девяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мошенники общались с женщиной, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они заявили пострадавшей, что кто-то якобы пытается оформить кредит под залог ее квартиры. Чтобы не потерять жилье, ей нужно было самостоятельно совершить фиктивную сделку.

Женщина согласилась и последовала инструкциям злоумышленников, после чего перевела деньги на указанный счет. Всего она отправила аферистам 9,4 миллиона рублей.

«Пожилую нижегородку также напугали возможным возбуждением уголовного дела в отношении нее за перевод денег в недружественную страну», – сообщается в публикации.

Россиянка обратилась в полицию. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут поймать аферистов.

Как и многие россияне, женщина, предположительно, стала жертвой мошенников. В документальном фильме «На крючке», доступном на платформе Okko, авторы раскрыли секреты их манипуляций и объяснили, как их распознать.

Ранее в Краснодаре женщина познакомилась с мужчиной в соцсетях и лишилась 3,7 млн рублей.