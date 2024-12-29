Тверская пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 4,5 млн рублей

В Твери пенсионерка пять дней общалась с мошенниками и лишилась квартиры

Пенсионерка из Твери лишилась всех накоплений, оформила несколько кредитов, продала квартиру и отдала мошенникам более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 65-летняя горожанка. Женщина сообщила, что мошенники ввели ее в заблуждение и оставили без денег и квартиры. Аферисты связались с пенсионеркой под предлогом продления полиса ОМС и убедили сообщить код из СМС.

Затем женщине сообщили, что ее личные данные стали доступны неизвестным злоумышленникам, которые планируют оформить на нее несколько кредитов и направить средства на финансирование преступников за границей. Потерпевшая, испугавшись угроз, оформила несколько крупных займов, обналичила средства и перевела деньги на указанные счета.

За пять дней мошенники убедили женщину продать квартиру, а вырученные средства также перевести по указанным ими реквизитам. В общей сложности за пять дней пенсионерка лишилась 4,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее россиянин дважды переиграл мошенников, выманил у них деньги и потратил все на алкоголь.