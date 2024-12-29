Пьяный россиянин украл 36 банных веников и подарил их друзьям

В Краснодаре мужчина может получить пять лет колонии за кражу банных веников

Житель Краснодара украл из чужой машины 36 банных веников, украденное обвиняемый раздал друзьям и продал случайным прохожим. Об этом сообщает городское управление МВД в Telegram-канале.

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Краснодара, мужчина сообщил, что из его машины неизвестными были украдены 36 банных веников. Общий ущерб потерпевший оценил в 7,2 тысячи рублей.

Сотрудники полиции установили личность предполагаемого вора, им оказался 31-летний краснодарец. В отделе полиции пьяный мужчина признался, что проник в чужую машину и украл веники. Часть своей «добычи» он подарил друзьям, остальное продал на местном рынке случайным прохожим, а на вырученные средства приобрел новую порцию алкоголя.

Возбуждено уголовное дело о краже, ранее судимому подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

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