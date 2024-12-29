В Нефтеюганске школьница помогла мошенникам обокрасть родителей

В Нефтеюганске телефонные мошенники обманули старшеклассницу и убедили ее перевести накопления родителей на «безопасный счет». Об этом сообщает УМВД ХМАО.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 45-летняя горожанка, женщина сообщила, что ее 16-летнюю дочь обманули мошенники. Со старшеклассницей связались неизвестные и сообщили о необходимости продлить договор на обслуживание мобильной связи.

Девочку убедили продиктовать код из СМС, что она и сделала. В дальнейшем с ней связался лжеспециалист финансовой организации и объяснил северянке, как переоформить счета родителей и якобы защитить их. В результате школьница оформила на отца кредит, взяла сбережения родителей и все имевшиеся в доме наличные и перевела на указанные злоумышленниками реквизиты. В общей сложности семья лишилась 670 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее россиянин дважды переиграл мошенников, выманил у них деньги и потратил все на алкоголь.