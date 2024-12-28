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В Австралии семья нашла под детским креслом ядовитую змею

UPI: семья в Австралии нашла под детским креслом-качалкой тигровую змею
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snakehunteraus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Австралии семья нашла под детским креслом ядовитую змею, пишет издание UPI.

В доме в районе Мельбурна семья обнаружила опасную тигровую змею, скрывающуюся под детским креслом-качалкой. Супруги, обнаружившие рептилию, сначала не поверили своим глазам, увидев, как та проползает по гостиной и прячется под детским шезлонгом.

На поимку незваной гостьи приехал известный ловец змей Марк Пелли, более известный как «Охотник на змей». Ему быстро удалось затащить змею в специальный мешок, после чего он вывез ее в безопасное место за городом.

«Рождественская ночь, и дома тихо, за исключением тигровой змеи, сидящей под детским шезлонгом», — прокомментировал инцидент сам Марк.

Ранее ученые объяснили, почему приматы боятся змей с рождения. Специалисты полагают, что в этом виноват внешний вид чешуи рептилий.

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