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В Оренбурге лжеследователь украл у пенсионерки все накопления

В Оренбурге мужчина под видом следователя украл у пенсионерки 120 тыс. рублей
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Global Look Press

В Оренбурге полицейские задержали уроженца Свердловской области, который под видом следователя обокрал пенсионерку. Об этом сообщают «Вести Оренбург».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 82-летняя жительница Оренбурга. Женщина сообщила о краже у нее 120 тысяч рублей. По словам пенсионерки, к ней в дом пришел неизвестный, который представился следователем. Он рассказал, что у правоохранительных органов возникли вопросы к сотрудникам фирмы по установке окон, которые ранее делали у потерпевшей ремонт.

Во время беседы «следователь» попросил стакан воды. Когда пенсионерка вышла из комнаты, он похитил 120 тысяч рублей и скрылся. По подозрению в хищении задержан 28-летний уроженец Свердловской области. Он признался, что ремонтировал у пенсионерки окна и после окончания работы решил ограбить ее. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в сиделка с сообщником ограбила российскую пенсионерку, за которой ухаживали, злоумышленники вынесли из дома женщины более 600 тысяч рублей.

Ранее пенсионерка украла 15 млн рублей из кассы магазина, в котором работала.

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