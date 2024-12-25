Почему даже самым бедным россиянам не нужны талоны на еду

На фоне подготовки к Новому году и подсчетов, сколько там россияне потратят на его празднование, на стол, подарки и развлечения, вдруг пошли новости о возможности введения в стране продуктовых карточек. А на днях в Госдуме вообще предложили обязать магазины выделять отдельные полки для бесплатной раздачи нуждающимся нераспроданных продуктов. И, знаете, это очень странные предложения. Можно как угодно относиться к статистике бедности, считать ее заниженной, например, но голод мы вроде бы все-таки победили. Откуда же все эти инициативы подкормить граждан?

По официальной статистике, в России всего лишь 8% малоимущих. И все эти 13 млн человек вроде как охвачены государственной поддержкой, то есть получают пособия и еще какие-то нематериальные льготы — значит, умирать с голоду не должны.

Да, безусловно есть вопросы к критериям нуждаемости. У нас чудовищно низкий прожиточный минимум, и он вообще не учитывает современных реалий вроде закредитованности населения. То есть при определении уровня финансового благополучия или неблагополучия человека или семьи смотрят всегда только на доходы — и никогда на расходы, что в корне неправильно. Теоретически действительно может сложиться ситуация, когда после всех обязательных платежей по кредитам на питание уже и не останется ничего, хотя тут справедливо возникает вопрос, чем руководствовался бедолага, влезая в долги. Практически же понятно, человек скорее перейдет в разряд проблемных заемщиков и, если личный финансовый кризис затянется, выйдет на банкротство, чем сядет на совсем уж экстремальную диету.

Да, есть вопросы, касающиеся пенсионеров. Средняя пенсия в России не достигает и 21 тысяч рублей. Примерно трем миллионам (7,3% от общего числа пенсионеров) пенсию начислили такую низкую, что им платят сверх этих копеек социальную доплату до прожиточного минимума. Минимум этот для пенсионеров совсем уж стыдный — около 13 тысяч. При таких вводных кажется, что старикам никакой жизни нет и действительно пора вводить продуктовые карточки.

Но если посмотреть немного с другого ракурса, то картина уже и не такая страшная. Так, 8 млн пенсионеров (а это примерно 20%) работают. То есть хорошего мало, конечно, что приходится вкалывать в 70 лет. Но это точно лучше, чем сидеть без денег и еды. А еще интересно, что доля работающих пенсионеров снижается: за последние десять лет их стало меньше в два раза. И это не потому, что их выдавливают с рабочих мест, в стране вроде как кадровый голод, сотрудниками нынче не разбрасываются. Значит, у старшего поколения появляются другие источники средств. Например, проценты по депозитам. Пенсионеры сегодня — активные вкладчики, в этом плане они даже опережают молодежь. Нет, конечно, пожилые люди не держат на своих счетах несметные богатства (не будем судить об общей картине по новостям о старушках, что переводят мошенникам десятки миллионов), но средний размер пенсионных вкладов таки перевалил в 2024 году за полмиллиона. Пенсионерам без сбережений, вероятно, помогают дети.

Конечно, до рая на земле нам еще далеко. Поддержка незащищенным слоям населения необходима, но, кажется, помощь требуется все же не продуктовая. С учетом возрастающих стандартов благополучия жизни бедным сегодня нужны не тушенка и крупы, а например, дополнительные средства на лечение, если говорить о пенсионерах, и качественная социальная инфраструктура, если говорить о семьях с детьми.

Но откуда-то ведь берется это бессознательное желание подкинуть страждущим хлебушка? А это, видимо, иными нашими благодетелями управляет въевшийся в их сознание образ несчастной блокадницы, не способной оплатить пачку масла. Была действительно такая история. Десять лет назад случилась, а все забыть не могут.

В этом году опять прокатилась по стране эпидемия воровства масла из магазинов. И отдельные революционно-настроенные товарищи тут же закричали, что вот, народ голодает. Вот только если почитать те новости о кражах, много нового можно узнать о наших людях. Вот сводки за октябрь и ноябрь. В Сызрани 34-летний мужчина вынес из супермаркета восемь пачек различного масла, в Нижегородской области 34-летняя женщина украла 29 пачек. В Москве приезжие 25 и 29 лет пытались утащить из магазина 25 пачек масла. Так проголодались иные наши соотечественники, что принялись воровать еду мелким оптом. И, главное, все крепкие ребята — работать и работать, а вот поди ж ты.

Вообще магазинные кражи, число которых и правда за последние годы, говорят существенно выросло, — это отдельный феномен. И он, скорее, не социальный, а идеологический и психологический. Одни, вполне благополучные граждане, на полном серьезе думают, что мелким воровством они борются с капитализмом. Другие, в основном подростки, хотят себя испытать или просто тащат шоколадки, потому что «а чо такого?»: ну вот выросли детки в системе подвижных ценностей, им захотелось — они берут. Третьи — больные люди: у кого клептомания, а у кого алкоголизм или зависимость от чего позабористее (эти выносят алкоголь и закуску, деликатесы на перепродажу). Кому тут продуктовые карточки выдавать? Для кого обустраивать специальные полки?

К тому же такие полки с бесплатной едой могут привести к самым неожиданным последствиям. Сначала их, положим, вообще будут обходить из-за страха стигматизации. Потом какая-нибудь модная молодежь, возводящая фудшеринг в отдельную философию, завязанную на антиконсьюмеризме и экоповестке, покажет пример: дескать, стесняться нечего. Через неделю у этой полки кто-нибудь подерется. Через две недовольные посетители настрочат претензию администрации супермаркета: ассортимент маловат и качество продуктов так себе. Не ценят люди бесплатное. В этом смысле показательна история красноярского предпринимателя, затеявшего благотворительную раздачу хлеба. Акцию пришлось завершить через три месяца из-за агрессии потребителей: одни норовили утянуть батоны целыми поддонами, другие жаловались, что булки некрасивые, третьи возмущались отсутствием разнообразия. Надо ли такое поощрять?

К счастью, мы живем не в Африке, где проблема голода все еще остается актуальной. Уж на еду в России сегодня может заработать каждый. И неработающие, дети и старики не умирают у нас от истощения — есть о них кому позаботиться. Другое дело, что у малоимущих сегодня неудовлетворенными остаются многие другие потребности: людям нужны доступная и качественная медицина, хорошее образование для детей, содействие в переобучении для взрослых, бесплатная юридическая помощь, психологическая поддержка. Вот в этом плане можно усилить социальную работу или подумать, как сделать ее более действенной.

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